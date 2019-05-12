شكرا لقرائتكم خبر عن المخواة: إصابة 4 أشخاص في حادثة «المدخل» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالخالق الغامدي (الباحة)أصيب 4 أشخاص في حادثة مرورية مروعة وقعت بين مركبتين في مدخل محافظة المخواة، وباشرت الفرق الأمنية الموقع ونقل الهلال الأحمر المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.
وأكد متحدث الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، توجيه فرقتي إسعاف من الهلال الأحمر وأخرى من الصحة للموقع حسب البلاغ الوارد وعند وصول أول فرقه اتضح وجود شخصين تعرضا لإصابة خطرة ومتوسطة تم التعامل معها إسعافياً ونقلها لمستشفى المخواة العام وإصابتين نقلت بوسيلة أخرى.
وطالب الزهراني المواطنين بعدم نقل المصابين من مواقع الحوادث لحين وصول الفرق الإسعافية والابتعاد عن التجمع حولها، مع تأكيده على جاهزية فرق الهلال الأحمر لمجابهة مثل تلك الظروف والاتصال على (997) أو عن طريق تطبيق أسعفني.
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