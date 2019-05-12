شكرا لقرائتكم خبر عن جازان: تدشين مبادرة «معاً لخدمة المجتمع» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان) okaz-

دشن وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي أمس مبادرة «معاً لخدمة المجتمع» وفعاليات المعرض التوعوي والتثقيفي، الذي ينفذه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، بحضور مدير عام الفرع المهندس أحمد بن محمد القنفذي، وذلك بمركز الراشد التجاري بمدينة جازان.

وأوضح مدير المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي بجازان مشرف المبادرة نايف الحكمي أن الفعاليات ستنفذ بمشاركة المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي، وإدارة الحماية الاجتماعية وتنمية المجتمع، ووحدة الخدمات المساندة لذوي الإعاقة، والخدمات الطبية لفروع الإيواء، بمشاركة جمعية البر الخيرية بمدينة جازان، والجمعيات الخيرية في أبوعريش، ومركز وادي جازان، ومركز الحكامية.

وبين أن المبادرة تهدف إلى التعريف والتثقيف بأدوار ومهمات وضوابط التنمية الاجتماعية، وجمعيات البر الخيرية، وإسهام القطاع غير الربحي في برنامج التمكين الاجتماعي، من خلال تشكيل فريق عمل دائم لتقديم الخدمات بشكل مباشر، وتبادل الخبرات، ومنح الأولوية لمستفيدي قطاعات التنمية الاجتماعية من خدمات جمعيات البر الخيرية بالمنطقة.