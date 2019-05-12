شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الجوف: ضبط العابث بمسجد المعاقلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) فايز الشراري (طبرجل) قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن في العقد الثاني عبث بمحتويات أحد المساجد بحي المعاقلة. قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن في العقد الثاني عبث بمحتويات أحد المساجد بحي المعاقلة. وأوضح متحدث شرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، بأنه وبالإشارة للمقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض محتويات أحد المساجد بحي المعاقلة للعبث، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية المتهم بذلك، حيث اتضح أنه مواطن في العقد الثاني من العمر تم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدا أن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.



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