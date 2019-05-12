شكرا لقرائتكم خبر عن صرف إعانة التمور لـ 62 مزارعا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

دعا مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القريات 62 مزارعاً للمراجعة اعتباراً من اليوم لاستلام الإعانة السنوية للتمور.

وطالب المكتب المزارعين المستفيدين من الإعانة بمراجعة قسم (المالية) لصرف الإعانة، مصطحبين معهم الهوية الوطنية والوكالات الشرعيه في حالة الورثة، علماً بأنه لن يتم الصرف إلا للمستفيد نفسه أو من ينوب عنه بموجب وكالة شرعية تخول له الاستلام وذلك بعد تطبيق الأصول.

وأسماء المزارعين المستحقين لإعانة التمور على النحو التالي: صبيح عودة ثاني الشراري، ورثة/‏ قاعد نزال سالم العنزي، ورثة/‏ نيال خميس بخيت الشراري، موسى عواد حنيان الشراري، خلف حمد هيشان الشراري، حمدي منزل شنوان الرويلي، مفرح مربيد زيد العنزي، سعود عواد حنيان الشراري، راضي مربيد زيد العنزي، بخيت منسي بخيت الجربوع، سليمان عمشان داغش الشراري، علي عايد حنيان الشراري، محمد ملفي جروح الخنجر، ورثة/‏ ناصر منصور الظاهر، مثقال محمد عامر السهر، إسماعيل حامد العيسى، ورثة/‏ منزل الشنوان، عبدالله ربيع الخميس، شويحط لويفي هليل، مسلم علي سليمان الشراري، سمر غانم الخضير الشراري، مزعل عصيد اللحاوي الشراري، مشعان سالم الشراري، عادل مقيرط الشراري، خليل محمود الشراري، الرخاوي سالم عقلا، مزكي زعاط الشراري، مطلق ظاهر الشراري، محيلة منوخ الشراري، ورثة/‏ الحميدي مفلح الشراري، ثاني زايد الشراري، حسن محمود جديع، مبارك محمد ماضي، سالم قريطان حامد الشراري، إبراهيم عايد الحنيان، سرحان صبيخان بلش، أحمد راشد السهر، حميد حويان الشراري، عواد سلامة الشراري، أحمد محمد دليمان المساعد، محمد مطير قبيل الشراري، طليحان بلباط عدوان الشراري، ورثة/‏ محمد عبدالله الحواس، دويشر سليمان الشراري، عبدالله دليمان الجميعان، محمد ضيف الله الشراري، سليم قابل الشراري، ورثة/‏ عايد دويشر الشراري، عبدالله صامد الشراري، ناجح عايد محمد الشراري، عبدالله صالح الشراري، محمد سلامة جليدان، سليم حميد الشراري، إبراهيم ملفي جروح الخنجر،عبدالله شايش حامد الشراري، غضيان مصبح سليم الشراري، ضيف الله زايد السودان الشراري، صالح حمود الرثعان، ناصر محمد حبيب الحسيناوي، محمد عبيدان الشراري، عبدالمنعم مبارك الخليوي، ورثة/‏ حامد عطاالله السبيتي.

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