شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الأمل بالحرم النبوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة) نظمت إدارة الخدمات الاجتماعية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي زيارة لوفد جمعية الأمل من ذوي القدرات الخاصة والمكفوفين إلى المسجد النبوي. نظمت إدارة الخدمات الاجتماعية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي زيارة لوفد جمعية الأمل من ذوي القدرات الخاصة والمكفوفين إلى المسجد النبوي. وأوضح مدير وحدة شؤون القدرات الخاصة سمير بن عبدالستار ألفت أنه تم تقديم عدد من البرامج للوفد، منها زيارة الروضة الشريفة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد الأمل بالحرم النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.