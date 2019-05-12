شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يواصل عطاءاته الإنسانية في شهر الخير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض، عواصم)

مع نفحات هذا الشهر الفضيل يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عطاءاته الخيٍرة للمحتاجين من الأشقاء والأصدقاء في مختلف دول العالم، شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، تأكيدا لنهج المملكة الثابت والواضح وهي تمد يد العون والمساعدة لكل صاحب حاجة في مختلف بقاع المعمورة، دون منّ أو أذى، ودون تمييز عرقي أو مذهبي.

فقد شهد مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي في العاصمة الكاميرونية (ياوندي) أمس الأول (الجمعة) تدشين مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإفطار الصائمين لعام 1440 الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بحضور عدد من سفراء الدول العربية والإسلامية.

ونوه مدير المركز الإسلامي المكلف في ياوندي أحمد بن مغرم الأحمري بدعم خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، لهذا المشروع وغيره من المشاريع الرائدة للمركز التي تخدم الإسلام والمسلمين وتوثق روابط الأخوة بين المسلمين في هذا الشهر الكريم.

بدوره، أشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه القنصل نبيل الزهراني، بالدعم المتواصل من القيادة لهذا المشروع الضخم الذي ينفذ كل عام ويحمل اسم خادم الحرمين الشريفين ضمن سلسلة متصلة من مشاريع الخير والبركة التي تنفذها الشؤون الإسلامية في شتى دول العالم الإسلامي ومنها دولة الكاميرون.

من جانبه، عبر إمام جامع مركز خادم الحرمين الشريفين الإمام بوبا عن شكره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين وما تقوم به من جهود لخدمة الإسلام والمسلمين، مؤكداً أن هذا المشروع لامس حاجة مسلمي الكاميرون في هذا الشهر الفضيل.

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وتحدث موفد وزارة الشؤون الإسلامية لبرنامج الإمامة في رمضان لعام 1440 أحمد بن مناحي الدلبحي عن أهمية الدعاء وأثره في حياة المسلم وخصوصا للصائمين في شهر رمضان.

وفي ألبانيا، واصل مركز الملك سلمان لليوم الخامس توزيع السلال الغذائية الرمضانية، حيث وزع 230 سلة غذائية في مدينة فلورا لتلبية الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة خلال شهر رمضان.

وأعرب مفتي مدينة فلورا الشيخ بلال بودلي عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على ما يبذله من مساعدات غذائية في شهر رمضان الفضيل لتفطير الصائمين في مدينة فلورا وعموم المدن الألبانية.

كما يواصل المركز توزيع السلال الغذائية الرمضانية في مخيم البداوي شمال لبنان، حيث تم توزيع 547 سلة غذائية رمضانية على اللاجئين الفلسطينيين في المخيم.

وفي باكستان، تم توزيع 1500 سلة في مقاطعات غزر ونقر وهونزا في إقليم جلجت بلتستان بجمهورية باكستان الإسلامية.

كذلك واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عطاءاته في اليمن حيث تم أمس (السبت) توزيع 1400 وجبة إفطار جاهزة على المستشفيات والعاملين فيها وسائقي المركبات في مديرية قعطبة في محافظة الضالع. كما تم توزيع 800 وجبة إفطار على المستشفيات الحكومية ودور الأطفال والرعاية والأسر الفقيرة وعابري السبيل والنازحين في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.