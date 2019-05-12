شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف معتمر مصري يؤدون عمرة رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

أعلنت وزارة السياحة المصرية أن نحو 100 ألف معتمر مصري سيؤدون مناسك العمرة في رمضان الجاري. وسيتم تسيير جسر جوي عبارة عن 500 رحلة جوية من مطارات القاهرة وبرج العرب بالإسكندرية والأقصر إلى كل من جدة والمدينة لخدمة المعتمرين.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كل الإجراءات المتبعة والمعمول بها بما يتناسب مع ذروة التشغيل حرصاً على إنهاء الموسم دون أية عوائق أو مشكلات تؤثر على سير الحركة أسوة بالأعوام السابقة، وتم تجهيز أسطول المعدات والسيارات والأجهزة الخاصة بالشركة بالمطارات المصرية، التي تقوم بخدمة طائرات الشركة الوطنية (مصر للطيران)، إضافة إلى شركات الطيران الأخرى.

وأشارت إلى الانتهاء من تجهيزات استقبال المعتمرين بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي المخصصة لرحلات الحج والعمرة، وتم تجهيز أطقم من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم في سهولة ويسر وتجهيز سيارات كهربائية وكراسي متحركة لنقل كبار السن والمرضى، وتوفير خيام مكيفة لاستقبال المستقبلين والمودعين من أسر المعتمرين وحمايتهم من أشعة الشمس.