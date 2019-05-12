شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يقيم حفل إفطار لرؤساء البعثات الدبلوماسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أقام وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف حفل إفطار لرؤساء البعثات الدبلوماسية والهيئات والمكاتب الإقليمية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى المملكة، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالرياض. أقام وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف حفل إفطار لرؤساء البعثات الدبلوماسية والهيئات والمكاتب الإقليمية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى المملكة، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالرياض. حضر الحفل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ووزير الدولة للشؤون الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر بن سبهان السبهان، وكبار المسؤولين بالوزارة. وجرى خلال الحفل تبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك والأحاديث الودية.



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