شكرا لقرائتكم خبر عن عدسة "الخليج 365" ترصد الحرم من ارتفاع 3000 قدم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

رصدت عدسة "الخليج 365" الأجواء الإيمانية في المسجد الحرام والطائفين حول الكعبة الشريفة، غير أن الرصد لم يكن اعتياديا بل كان من ارتفاع 3000 قدم على متن طائرة مروحية تابعة لأسطول قيادة طيران الأمن برئاسة أمن الدولة والتي تؤدي مهماتها الاعتيادية في مكة المكرمة. وأظهرت الجولة حجم المنجز من الأعمال والمشاريع الضخمة التي يحظى بها الحرم الشريف.

وقد انفردت "الخليج 365" بصور هذه الطلعة الجوية من خلال عدسة الزميل (أحمد المقدام) حيث رافق طاقم الطائرة في أجواء الحرم المكي الشريف الذي يعبق بروحانية عجيبة، فيما اكتست ساحاته باللون الأبيض للطائفين بالكعبة المشرفة ما بين مصلين ومعتمرين وزوار، ينعمون بخدمات مميزة ويتحركون بانسيابية كبيرة بفضل الله، ثم الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لخدمة زوار بيت الله الحرام.

وتم خلال الرحلة الجوية التي سجلت على ارتفاع تراوح ما بين 1500 - 3000 قدم وانطلقت من جدة رصد حركة المركبات والقادمين إلى مكة المكرمة. كما رصدت حجز المركبات في مداخل العاصمة المقدسة قبل أن تنتقل إلى الحرم المكي لترصد مشاهد جميلة ظهر خلالها انسيابية الحركة داخل صحن الطواف وبرزت المشاريع العملاقة التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتوسعة صحن المطاف والتوسعة الكبرى للمسجد الحرام وبدا جليا حجم الإنجاز فيها.

وتأتي مهمات طيران الأمن برئاسة أمن الدولة في مهمة أمن العمرة لتشمل تنفيذ مهمات المسح الأمني والاستطلاع الجوي والإسناد للأجهزة الأمنية ورصد الحركة المرورية ومهمات الإسعاف والإخلاء الطبي والإنقاذ والإطفاء وتقديم الدعم اللوجستي لجميع الأجهزة الحكومية عبر طائرات مزودة بأحدث أجهزة المراقبة والمتابعة والتحليل والرصد للظواهر الأمنية والمرورية من الجوّ، وإرسال التقارير الفورية للجهات المعنية علاوة على المشاركة في تنفيذ الخطط الفرضية المخصصة لمواجهة الحوادث المتوقعة.