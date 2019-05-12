شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل لـ«المحامين»: اعملوا لرفع مستوى ممارسة المهنة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وجه وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بأهمية تعميق مهنة المحاماة والاهتمام برفع مستوى الممارسة بما من شأنه الارتقاء بالمنظومة العدلية، وأهمية ترتيب الأولويات الإستراتيجية أثناء وضع التصورات لأعمال ومستهدفات الدورة الثانية للمجلس، بما من شأنه رفع مستوى الممارسة المهنية لمواكبة النهضة الوطنية، وطموحات القيادة الرشيدة.

وأعرب خلال ترؤسه أمس اجتماع المجلس الأول للدورة الثانية عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس في دورته الأولى، مثنياً على جهودهم في مرحلة التأسيس والبناء.

وخلص المجلس إلى عدد من الترتيبات من شأنها تعزيز الأداء، ورفع مستوى حوكمة الأعمال، كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وأوصى حيالها بما رآه مناسباً.