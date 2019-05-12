شكرا لقرائتكم خبر عن خريجات لـ«الخليج 365»: صيام الـ15 سنة.. ينتهي بـ57 وظيفة غير تربوية! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

خيب إعلان وزارة الخدمة المدنية وجود 57 وظيفة شاغرة فقط غير تربوية آمال الخريجات في المناطق، اللاتي منّين أنفسهن بحلم التوظيف طيلة السنوات الماضية، ليأتي العدد المحدود قاصما لظهر أية أحلام وتوقعات بحل قريب للأزمة.

وأكد عدد من الخريجات لـ«الخليج 365»، بينهن هناء عبدالعزيز وأمل الحربي وخديجة العمري، أن انتظارهن لمدة تصل إلى 15 سنة خيبته الـ57 وظيفة المعلنة، التي حتما سيتصارع عليها الآلاف من الخريجات، وهي لا تتناسب مع عدد المنتظرات، لافتات إلى أنه كان الأحرى عدم إعلانها، وانتظار تجميعها.

وجددت الخريجات مطالبهن بإيجاد حلول جذرية تنهي معاناتهن مع الانتظار، إذ كانت آمالهن تتمثل في تحقيق مطالبهن ورغباتهن بإعلان وظائف تقلل من العاطلات.

وكانت الخدمة المدنية حددت في إعلانها الأخير الأسبوع الماضي، الفئات المستهدفة والشروط والضوابط العامة المطلوب توافرها، واشتملت هذه الفئات على خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وخريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس)، وخريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، وخريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة الماجستير)، لافتة النظر إلى أن أولوية الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم التربوية، مشترطة توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجات علمية من خارج المملكة، وتوافر اختبار القدرة المعرفية للجامعيين (رجال) للمتقدمين لوظائف المرتبتين الـ6 والـ7.