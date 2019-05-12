، أبها رسميًّا بطلاً لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تُوِّج فريق أبها الأول لكرة القدم رسميًّا بطلاً لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى 2018 – 2019؛ وذلك بعد أن سقط منافسه ضمك أمام العين بالتعادل الإيجابي (1-1).
وتصدر أبها الذي يُعتبر أول الصاعدين لمحترفي دوري الأولى بـ 68 نقطة، مقابل 64 نقطة لمطارده المباشر ضمك الذي رافقه إلى دوري المحترفين؛ إذ لن تؤثر نتيجة الجولة الأخيرة على صدارة الترتيب.
فيما تأجل حسم ثالث المقاعد المؤهلة مباشرة إلى دوري المحترفين بعد أن انقاد العدالة ثالث الترتيب إلى التعادل رافعًا رصيده إلى 60 نقطة، ومتفوقًا على الخليج صاحب المركز الرابع بفارق نقطة واحدة.
كما تأجل حسم ثاني وثالث ورابع الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية حتى الجولة الـ38 (الأخيرة).
أبها رسميًّا بطلاً لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولىصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-12
تُوِّج فريق أبها الأول لكرة القدم رسميًّا بطلاً لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى 2018 – 2019؛ وذلك بعد أن سقط منافسه ضمك أمام العين بالتعادل الإيجابي (1-1).
وتصدر أبها الذي يُعتبر أول الصاعدين لمحترفي دوري الأولى بـ 68 نقطة، مقابل 64 نقطة لمطارده المباشر ضمك الذي رافقه إلى دوري المحترفين؛ إذ لن تؤثر نتيجة الجولة الأخيرة على صدارة الترتيب.
فيما تأجل حسم ثالث المقاعد المؤهلة مباشرة إلى دوري المحترفين بعد أن انقاد العدالة ثالث الترتيب إلى التعادل رافعًا رصيده إلى 60 نقطة، ومتفوقًا على الخليج صاحب المركز الرابع بفارق نقطة واحدة.
كما تأجل حسم ثاني وثالث ورابع الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية حتى الجولة الـ38 (الأخيرة).
12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440
02:16 AM
تُوِّج فريق أبها الأول لكرة القدم رسميًّا بطلاً لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى 2018 – 2019؛ وذلك بعد أن سقط منافسه ضمك أمام العين بالتعادل الإيجابي (1-1).
وتصدر أبها الذي يُعتبر أول الصاعدين لمحترفي دوري الأولى بـ 68 نقطة، مقابل 64 نقطة لمطارده المباشر ضمك الذي رافقه إلى دوري المحترفين؛ إذ لن تؤثر نتيجة الجولة الأخيرة على صدارة الترتيب.
فيما تأجل حسم ثالث المقاعد المؤهلة مباشرة إلى دوري المحترفين بعد أن انقاد العدالة ثالث الترتيب إلى التعادل رافعًا رصيده إلى 60 نقطة، ومتفوقًا على الخليج صاحب المركز الرابع بفارق نقطة واحدة.
كما تأجل حسم ثاني وثالث ورابع الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية حتى الجولة الـ38 (الأخيرة).
، أبها رسميًّا بطلاً لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى ،
المصدر : الخليج 365
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