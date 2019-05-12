، "الخليج 365" تقف على جاهزية الأنظمة الإلكتروميكانيكية بالمسجد الحرام ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل 8 آلاف سماعة و 360 وحدة تكييف و 32 ألف وحدة إضاءة

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على مدار الساعة بالوقوف على تهيئة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام. وقد وقفت "الخليج 365" على جاهزية الأنظمة الإلكتروميكانيكية بالمسجد الحرام.

وتعمل إدارة التشغيل والصيانة ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الهندسية والتشغيلية من خلال فريق متكامل من القسم الهندسي والفني بالوقوف وعمل الاختبارات اللازمة على مدار 24 ساعة على جاهزية كل الأنظمة الإلكتروميكانيكية بالمسجد الحرام والتي تشتمل على عدد من الأنظمة مثل؛ الصوت بواقع 8 آلاف سماعة، و360 وحدة تكييف، و 32 ألف وحدة إضاءة، و 189 سلّمًا، و19مصعدًا.

كما تقوم بالإشراف والمتابعة على عمل أوامر العمل المجدولة على مدار السنة، - الشهرية - ربع السنوي - نصف السنوي - حيث بلغ عدد أول العمل الشهرية قرابة ( 1026 ) أمرًا وتقوم بعمل الاختبارات اللازمة ورفع درجة الجاهزية لجميع الخدمات.

وانطلاقًا من توجيهات ولاة الأمر- حفظهم الله- بالعناية والرعاية لقاصدي الحرمين الشريفين؛ تقوم إدارة التشغيل والصيانة بالاستعداد المبكر لموسم شهر رمضان المبارك وفق خطط ترتكز على العناية والاهتمام بالصيانة الدورية والوقائية للمسجد الحرام والمرافق التابعة له، والإشراف على الأعمال في النواحي الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية والتي ترتبط بنظام التحكم الباكس، والمتابعة المستمرة للمحولات المغذية للمسجد الحرام وذلك نظرًا لزيادة الأحمال الكهربائية خلال الموسم، مع مراعاة تأمين مصادر احتياطية للتغذية وعمل الاختبارات الروتينية اللازمة.