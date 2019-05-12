، "الأمر بالمعروف": نتابع حالات التحرش ونستقبل البلاغات على رقم موحَّد لاتخاذ الإجراءات النظامية ،

- 1/2
- 2/2
قالت رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنها تتابع حسب اختصاصها ما يظهر من مخالفات، ومنها جرائم التحرُّش التي تتعرض لها بعض الفتيات، ويتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكدت الهيئة أنها تستقبل البلاغات عن جريمة التحرش عبر مركز الاتصال الموحد لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.
وقالت الهيئة في بيان لها: "يُذكر أن جريمة التحرش هي: كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، يمس جسده أو عِرضه، أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".
واختتمت: "ونص النظام على أنه (مع عدم الإخلال بأي عقوبات تقررها أحكام الشريعة الإسلامية، أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقَب بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على ١٠٠ ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ مَن يرتكب جريمة تحرُّش)".
"الأمر بالمعروف": نتابع حالات التحرش ونستقبل البلاغات على رقم موحَّد لاتخاذ الإجراءات النظاميةبدر العتيبي الخليج 365 2019-05-12
قالت رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنها تتابع حسب اختصاصها ما يظهر من مخالفات، ومنها جرائم التحرُّش التي تتعرض لها بعض الفتيات، ويتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكدت الهيئة أنها تستقبل البلاغات عن جريمة التحرش عبر مركز الاتصال الموحد لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.
وقالت الهيئة في بيان لها: "يُذكر أن جريمة التحرش هي: كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، يمس جسده أو عِرضه، أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".
واختتمت: "ونص النظام على أنه (مع عدم الإخلال بأي عقوبات تقررها أحكام الشريعة الإسلامية، أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقَب بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على ١٠٠ ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ مَن يرتكب جريمة تحرُّش)".
12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440
02:12 AM
قالت: جريمة التحرُّش هي "كلُّ قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه آخر"
قالت رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنها تتابع حسب اختصاصها ما يظهر من مخالفات، ومنها جرائم التحرُّش التي تتعرض لها بعض الفتيات، ويتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكدت الهيئة أنها تستقبل البلاغات عن جريمة التحرش عبر مركز الاتصال الموحد لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.
وقالت الهيئة في بيان لها: "يُذكر أن جريمة التحرش هي: كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، يمس جسده أو عِرضه، أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".
واختتمت: "ونص النظام على أنه (مع عدم الإخلال بأي عقوبات تقررها أحكام الشريعة الإسلامية، أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقَب بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على ١٠٠ ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ مَن يرتكب جريمة تحرُّش)".
، "الأمر بالمعروف": نتابع حالات التحرش ونستقبل البلاغات على رقم موحَّد لاتخاذ الإجراءات النظامية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأمر بالمعروف": نتابع حالات التحرش ونستقبل البلاغات على رقم موحَّد لاتخاذ الإجراءات النظامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.