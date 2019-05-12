، "الأمر بالمعروف": نتابع حالات التحرش ونستقبل البلاغات على رقم موحَّد لاتخاذ الإجراءات النظامية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: جريمة التحرُّش هي "كلُّ قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه آخر"

قالت رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنها تتابع حسب اختصاصها ما يظهر من مخالفات، ومنها جرائم التحرُّش التي تتعرض لها بعض الفتيات، ويتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكدت الهيئة أنها تستقبل البلاغات عن جريمة التحرش عبر مركز الاتصال الموحد لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.

وقالت الهيئة في بيان لها: "يُذكر أن جريمة التحرش هي: كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، يمس جسده أو عِرضه، أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة".

واختتمت: "ونص النظام على أنه (مع عدم الإخلال بأي عقوبات تقررها أحكام الشريعة الإسلامية، أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقَب بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على ١٠٠ ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ مَن يرتكب جريمة تحرُّش)".