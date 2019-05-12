، "المسابقات" تحدِّد موعدَيْ مباراتَيْ ملحق الصعود والهبوط للدوري ،

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محمد بن مسعود - الدمام - حدَّدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم موعدَيْ مباراتَيْ ملحق الصعود والهبوط في الموسم الرياضي 2018 - 2019، اللتين تجمعان بين صاحب المركز الثالث عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ورابع الترتيب من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين.
وستقام مباراة الذهاب يوم الاثنين 20 مايو الجاري على ملعب صاحب المركز الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عند الساعة الـ(10:30) مساء، على أن تقام مباراة الإياب يوم الجمعة 24 مايو على ملعب صاحب المركز الـ4 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين في التوقيت ذاته.
"المسابقات" تحدِّد موعدَيْ مباراتَيْ ملحق الصعود والهبوط للدوريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-12
حدَّدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم موعدَيْ مباراتَيْ ملحق الصعود والهبوط في الموسم الرياضي 2018 - 2019، اللتين تجمعان بين صاحب المركز الثالث عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ورابع الترتيب من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين.
وستقام مباراة الذهاب يوم الاثنين 20 مايو الجاري على ملعب صاحب المركز الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عند الساعة الـ(10:30) مساء، على أن تقام مباراة الإياب يوم الجمعة 24 مايو على ملعب صاحب المركز الـ4 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين في التوقيت ذاته.
12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440
01:56 AM
حدَّدت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم موعدَيْ مباراتَيْ ملحق الصعود والهبوط في الموسم الرياضي 2018 - 2019، اللتين تجمعان بين صاحب المركز الثالث عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ورابع الترتيب من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين.
وستقام مباراة الذهاب يوم الاثنين 20 مايو الجاري على ملعب صاحب المركز الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عند الساعة الـ(10:30) مساء، على أن تقام مباراة الإياب يوم الجمعة 24 مايو على ملعب صاحب المركز الـ4 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين في التوقيت ذاته.
، "المسابقات" تحدِّد موعدَيْ مباراتَيْ ملحق الصعود والهبوط للدوري ،
المصدر : الخليج 365
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