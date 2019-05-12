محمد بن مسعود - الدمام - أعلن لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد تجديد عقد المدرب سييرا مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم. وقال بعد الفوز على الفتح: "بحسب الاتفاقية مع المدرب فإن عقده تجدد من اليوم". وعن اللاعبين الأجانب للموسم المقبل بعد أن ضمن الفريق البقاء في الدوري للموسم المقبل قال: "صعب الحديث عنها الآن ونحن سنخدم مصلحة الفريق". وتطرق إلى بقاء الفريق وقال:"هذا إنجاز كبير لإدارتي ولكنه إنجاز صغير لنادي الاتحاد صاحب الإنجازات الكبرى". الاتحاد يعلن تجديد عقد "سييرا" لموسم مقبل صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-12 أعلن لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد تجديد عقد المدرب سييرا مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم. وقال بعد الفوز على الفتح: "بحسب الاتفاقية مع المدرب فإن عقده تجدد من اليوم". وعن اللاعبين الأجانب للموسم المقبل بعد أن ضمن الفريق البقاء في الدوري للموسم المقبل قال: "صعب الحديث عنها الآن ونحن سنخدم مصلحة الفريق". Advertisements وتطرق إلى بقاء الفريق وقال:"هذا إنجاز كبير لإدارتي ولكنه إنجاز صغير لنادي الاتحاد صاحب الإنجازات الكبرى". 12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440 01:54 AM أعلن لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد تجديد عقد المدرب سييرا مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم. وقال بعد الفوز على الفتح: "بحسب الاتفاقية مع المدرب فإن عقده تجدد من اليوم". وعن اللاعبين الأجانب للموسم المقبل بعد أن ضمن الفريق البقاء في الدوري للموسم المقبل قال: "صعب الحديث عنها الآن ونحن سنخدم مصلحة الفريق". وتطرق إلى بقاء الفريق وقال:"هذا إنجاز كبير لإدارتي ولكنه إنجاز صغير لنادي الاتحاد صاحب الإنجازات الكبرى". ، الاتحاد يعلن تجديد عقد "سييرا" لموسم مقبل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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