، على أحد المسارح العريقة.. الطلاب المبتعثون بـ"كنساس" الأمريكية يحتفلون بالتخرج ،

محمد بن مسعود - الدمام - في حفل بهيج نظمه النادي الطلابي السعودي وضم خريجي 5 جامعات مجاورة

في احتفال بهيج وكبير، نظمه النادي الطلابي السعودي في جامعة كنساس، احتفل الطلبة المبتعثون في ولاية كنساس في الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة التخرج وسط أجواء، عمَّها الفرح والسرور والبهجة. وضم الحفل الخريجين والخريجات من خمس جامعات مختلفة مجاورة.

واحتوى حفل التخرج الذي أُقيم في أحد المسارح العريقة في مدينة لورنس على منتدى مصغر، يتحدث عن إسهامات الطلبة السعوديين في الجامعات المشاركة، وتحدث فيه ممثل أمريكي عن كل جامعة عن أهمية وجود الطالب السعودي في جامعاتهم.

وقد اختتم هذا المنتدى بتكريم بعض الطلبة على إسهاماتهم الأكاديمية والرياضية والتطوعية في الجامعات الأمريكية المشاركة بالحفل.

هذا، وقد شرف الحفل عدد من المسؤولين، يأتي على رأسهم عمدة البلدة، ورئيس الشرطة، ونائب رئيس الجامعة، وعدد من العمداء وأعضاء هيئات التدريس في جامعة كنساس، إضافة إلى ممثل عن كل جامعة مشاركة.

وقد اختتم الحفل بمسيرة التخرج، وتكريم الطلبة على المسرح.

هذا، وقد شكر الخريجون والخريجات، الذين تجاوز عددهم الستين خريجًا وخريجة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - على دعمهما للمبتعثين، وتوفير كل سُبل الراحة لهم في مسيرتهم الدراسية في الغربة.

وقد شهد الحفل حضور عدد من الطلبة الأمريكيين والدوليين، وتم بثه بنقل حي ومباشر لأهالي الخريجين في أرض الوطن.

وكان الحفل قد حقَّق نجاحه بنقل صورة جميلة عن الشعب السعودي من خلال إظهار ترابط الطلبة، وقدومهم من مدن مختلفة، إضافة لحديث المشاركين في المنتدى الذي نقل صورة جميلة عن أهمية وجود الطالب السعودي في الجامعات الأمريكية، ونوعية الإضافة التي يقدمها.