، "تعاوني أجياد" بمكة يحتفل بالمعتمرين ويقدم لهم هدايا متنوعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل مصاحف بها ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى 18لغة

احتفل المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في أجياد, بضيوف الرحمن من المعتمرين وذلك من خلال زيارتهم في مقر سكنهم بمنطقة الحرم المكي, ويقدم لهم من خلالها مصاحف بها ترجمة لمعاني القرآن الكريم لأكثر من 18 لغة عالمية احتفاءً بهم وتكريمًا لهم بقدومهم إلى أطهر البقاع مكة المكرمة.

يأتي هذا الاحتفاء ضمن برنامج حفاوة لضيوف الرحمن والذي يكرم من خلاله المكتب المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك ويقدم لهم هدايا متنوعة تشمل أبرز احتياجات الحاج والمعتمر, كما يقدم المكتب مصاحف بأكثر منها ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى 18 لغة عبر مشروع ورث مصحفًا, من أهمها العربية والإنجليزية والأردية والفرنسية والهندية والمليبارية والفلبينية والبنغالية والإندونيسية والأمهرية.

‏يُذكر أن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد هو مكتب متخصص لدعوة الحجاج والمعتمرين والجاليات المقيمة بمنطقة الحرم من خلال إقامة العديد من البرامج الدعوية والمحاضرات الإيمانية والدورات العلمية بمشاركة نخبة من مشايخ رسميين من قِبل فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة.

Advertisements