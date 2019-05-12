محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم فوز مرشح المملكة العربية السعودية خالد الثبيتي بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد ترشيحه بالإجماع من قِبل اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا.

وإلى جانب عضويته في مجلس الإدارة للاتحاد السعودي لكرة القدم فإنه يحمل عضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وعضو مجلس هيئة النقل العام فضلاً عن عضويات في مجالس ولجان عدة. ويُشار إلى أن الثبيتي يحمل ماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفارد عام 1996 وماجستير من كلية ماك جورج للقانون 1994 وبكالوريوس شريعة من جامعة أم القرى لعام 1989. خالد الثبيتي يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-12 أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم فوز مرشح المملكة العربية السعودية خالد الثبيتي بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد ترشيحه بالإجماع من قِبل اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا.

وإلى جانب عضويته في مجلس الإدارة للاتحاد السعودي لكرة القدم فإنه يحمل عضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وعضو مجلس هيئة النقل العام فضلاً عن عضويات في مجالس ولجان عدة. ويُشار إلى أن الثبيتي يحمل ماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفارد عام 1996 وماجستير من كلية ماك جورج للقانون 1994 وبكالوريوس شريعة من جامعة أم القرى لعام 1989. Advertisements 12 مايو 2019 - 7 رمضان 1440 01:45 AM أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم فوز مرشح المملكة العربية السعودية خالد الثبيتي بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد ترشيحه بالإجماع من قِبل اللجنة التنفيذية لاتحاد غرب آسيا.

وإلى جانب عضويته في مجلس الإدارة للاتحاد السعودي لكرة القدم فإنه يحمل عضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وعضو مجلس هيئة النقل العام فضلاً عن عضويات في مجالس ولجان عدة. ويُشار إلى أن الثبيتي يحمل ماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفارد عام 1996 وماجستير من كلية ماك جورج للقانون 1994 وبكالوريوس شريعة من جامعة أم القرى لعام 1989. ، خالد الثبيتي يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد الثبيتي يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.