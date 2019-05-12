، شاهد .. نادي حي القاع يوزع وجبات الإفطار على المسافرين ،

محمد بن مسعود - الدمام - في أجواء روحانية وتحت زخات المطر

قام أعضاء نادي الحي بمركز قيا بني الحارث، جنوب الطائف، بتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين المسافرين وعابري الطريق، مغرب أمس السبت، وذلك بالتعاون مع مرور قيا والجمعية الخيرية.

يأتي ذلك ضمن المسار التطوعي في خطة النادي وأحد البرامج المتعددة التي يقدمها النادي لغرس حب العمل التطوعي في نفوس الأعضاء أجيال المستقبل.

وقال قائد النادي"سالم بن مريسي الحارثي"؛ إن ما قدمه الأعضاء من مبادرات في هذا الشهر المبارك شهر الخير والرحمة هو بتوفيق الله تعالى ثم بتوجيهات المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور طلال اللهيبي وحرصه على أن يشارك الأعضاء خارج أسوار النادي لمثل هذه البرامج والأنشطة، وغرس القيم الوطنية والإنسانية في نفوس الشباب وحبهم لعمل الخير وكسب الأجر والثواب في هذا الشهر.

وأشاد "الحارثي" بالدعم الذي يلقاه نادي الحي في قيا من مدير إدارة النشاط الطلابي سامي العصيمي ومن المسؤولين في إدارة التعليم بالطائف، كما ثمّن قائد النادي شكره وتقديره لمرور قيا ممثلاً في مدير القسم رئيس رقباء فواز الحارثي ولزملائه في الميدان ومشاركتهم في هذا المساء للفريق المكلف بتوزيع الوجبات.