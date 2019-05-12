القبض على المتحرش بالمرأة أثناء خروجها من محل تجاري بالدمام

ألقت شرطة المنطقة الشرقية القبض على الشخص المتحرش بامرأة أثناء خروجها من إحدى المحلات التجارية بمدينة الدمام . وفي التفاصيل صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد بن عبدالوهاب الرقيطي بأنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه قيام شخص بالتحرش بامرأة أثناء خروجها من أحد المحال التجارية بمدينة الدمام . وأضاف: فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هويته، مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد أن شرطة المنطقة الشرقية، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل. وكان النائب العام قد أصدر توجيهه بسرعة القبض على المتحرش بعد التثبت من المقطع وكونه المعني بالسلوك الصادر محل التجريم؛ طبقاً لنظام مكافحة جريمة التحرش، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه في ضوء نظام الإجراءات الجزائية. وكان مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، قد أظهر قيام شاب بالتحرُّش بامرأة داخل “سوبر ماركت” بحي عبدالله فؤاد بمدينة الدمام؛ حيث يظهر المقطع قيام الشاب بملامسة أجزاءٍ حسّاسة من جسدها في أثناء مرورها من أمامه.

وقال زوج السيدة، وفقًا لـ”سبق” إن الحادثة وقعت في الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء الماضي، عندما دخلت زوجته “سوبر ماركت” للتسوّق، وعند قيامها بالخروج والمرور من أمام الشاب قام بالتحرُّش بها وملامسة أجزاءٍ حسّاسة من جسدها، وتقدّمت بشكوى رسمية لدى شرطة جنوب الدمام، وأطالب الجهات المختصة بالقبض على الشخص الذي تحرَّش بزوجتي وتقديمه للقضاء لنيل عقابه على الفعل الذي ارتكبه. وتداول مقطع الفيديو للشاب المتحرِّش بالفتاة عبر منصات التواصل تحت وسم #تحرش جنسي لفتاة بالدمام، كما أدان المغرِّدون ما قام به “المتحرِّش” وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل للقبض عليه ومحاسبته. وتعد هذه القضية الثانية التي يقوم فيها أشخاص بالتحرُّش بفتيات بالمنطقة الشرقية، ويتم توثيقها بكاميرات الفيديو؛ حيث لم تمض 24 ساعة على قضية الشاب المتحرِّش بفتاة الخُبر أثناء وجودها بمركبتها التي انتهت تفاصيلها بالقبض عليه وتوقيفه.