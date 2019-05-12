أمطار رعدية مصحوبة بزخات بَرَد ورياح نشطة على معظم مناطق المملكة.. الأحد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتشمل الأجزاء الشرقية من تلك المناطق كذلك مناطق الرياض، القصيم، حائل وتمتد إلى المنطقة الشرقية، تتأثر غدًا الأحد، باستمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة.

وأشارت إلى استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض .

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وعن حركة الرياح السطحية، قالت هيئة الأرصاد، إنها تكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15 -35كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

أما عن الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وتوقّع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم السبت، أن تشهد بعض مناطق المملكة، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة ، مع فرصة لزخات من البرد، مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة، ما يحد من الرؤية الأفقية، فيما حذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من رياح ترابية وسحب رعدية خلال الساعات المقبلة على ثماني مناطق بالمملكة.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: بعون الله نتوقع سقوط أمطار متوسطة تميل للغزارة على مدن (الرياض، الخرج، عفيف، البجادية، الدوادمي، المجمعة، شقراء، بريدة، عنيزة، الرس، الزلفي، الجبيل، الدمام، الظهران، الخبر، الهفوف، البحرين) مع فرصة لزخات من البرد، مع هبوب رياح مثيرة للغبار والأتربة، تحد من الرؤية، وقد تتطور لتؤدي إلى انعدامها.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية على معظم مناطق المملكة: