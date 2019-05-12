الأرصاد تنبِّه أهالي الرياض من طقس الساعات المقبلة

وجه جهاز الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا لسكان منطقة الرياض، محذرًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بالرياح المثيرة للأتربة والغبار.

وقال «الإنذار المبكر»، في بيان نشرته هيئة الأرصاد، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن محافظات (الدوادمي، المجمعة، عفيف، الدرعية، القويعية، المزاحمية، شقراء، عفيف)، تتأثر بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بتساقط البَرَد، بدءًا من الرابعة و15 دقيقة، فجر السبت، وحتى الـ11 و30 دقيقة من مساء اليوم نفسه.

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وحذّرت الهيئة، اليوم السبت، من رياح ترابية وسحب رعدية خلال الساعات المقبلة على ثماني مناطق بالمملكة. وقالت الهيئة عبر حسابها إنّ مناطق تبوك وتشمل (تبوك، وتيماء)، والجوف وتشمل (دومة الجندل وسكاكا)، والحدود الشمالية وتشمل (العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر)، وحائل وتشمل (الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق)، والمنطقة الشرقية وتشمل (الأحساء، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة، قرية العليا)، ونجران وتشمل (بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة) تشملها جميعها رياح ترابية نشطة تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية، وذلك حتى الساعة الثامنة مساءً.

وفي سياق ذي صلة، توقّع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم السبت، أن تشهد بعض مناطق المملكة، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، مع فرصة لزخات من البرد، مصحوبة برياح مثيرة للغبار والاتربة، ما يحد من الرؤية الأفقية.

وقال كراني، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: بعون الله نتوقع سقوط أمطار متوسطة تميل للغزارة على مدن( الرياض، الخرج، عفيف، البجادية، الدوادمي، المجمعة، شقراء، بريدة، عنيزة، الرس، الزلفي، الجبيل، الدمام، الظهران، الخبر، الهفوف، البحرين) مع فرصة لزخات من البرد، مع هبوب رياح مثيرة للغبار والأتربة، تحد من الرؤية، وقد تتطور لتؤدي إلى انعدامها.