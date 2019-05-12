إفطار مرابط 3 يجسد العمل التطوعي لشباب وأطفال ظهران الجنوب

ضرب مجموعة من شباب وأطفال محافظة ظهران الجنوب الحدودية بمنطقة عسير أروع الأمثلة في العمل التطوعي، وهم يقومون وبشكل يومي ومنذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك على تنفيذ مشروع "إفطار مرابط3" بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بظهران الجنوب والذي يستهدف أكثر من400 مرابط من ابطال الحد الجنوبي. يقول المشرف على المشروع عضو جمعية البر الخيرية بظهران الجنوب مهدي صالح الوادعي، أن المشروع ترعاه وبشكل رسمي الجمعية، ويقع تحت مظلة برامجها خلال شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع الفرق التطوعية من أهالي المحافظة ومع مشروع الأسر المنتجة. وأضاف الوادعي أن الفريق التطوعي الميداني والمكون من مجموعة من شباب وأطفال المحافظة، يعدون الركيزة الأساسية لتنفيذ ونجاح هذا المشروع الذي شهد منذ انطلاقته قبل 3أعوام نجاحا كبيرا وأقبالا من الأهالي الذين يعدون الوجبات ويسلمونها للمتطوعين. وأرجع الوادعي نجاح مشروع "إفطارمرابط3"إلى خطة العمل التي تم وضعها قبل شهر رمضان المبارك، حيث تم توزيع الأدوار بشكل متقن على جميع الأعضاء المتطوعين الذين تميزوا في عملهم . عضو الفريق التطوعي علي درهم آل المحضي، أكد أن المشروع وجد تفاعلا من قبل الأهالي الذين بادروا بدعمه وانجاحه، فيما أوضح عضو الفريق الشاب محمد السحامي أن تجهيز ربات البيوت للوجبات وكذا الأسر المنتجة كان له الدور الكبير في تنفيذها وتطبيقها وتحولها إلى مشروع "إفطار مرابط". وعبر عدد من أبطال الحد الجنوبي المرابطين على ثغور دوت الخليج للدفاع عن ثراه الطاهر ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية، عن سعادتهم بالدور الكبير للأهالي في دعمهم والوقوف معهم.



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