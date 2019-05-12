تسليم مفتاح منزل خيرية عفراء الثاني

في عمل خيري جديد لجمعية البر والخدمات الخيرية بمركز عفراء شرق محافظة بلقرن، قدم رئيس مركز عفراء جايز الأكلبي، مفتاح البيت الذي شيدته الجمعية مؤخراً لإحدى الأسر في قرية عرعرة بحوران شرق المحافظة، بعد أن رُصدت الحاجة الماسة لإنشاء هذا المشروع الخيري لهذه الأسرة.

وقام الأكلبي بقص شريط الافتتاح وتسليم مفتاح البيت لممثل الأسرة، وذلك بحضور نائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية ببيشة تركي العامر، ورئيس مجلس إدارة جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز عفراء صالح آل مسعد.

وأكد الأكلبي أن جهود جمعية البر والخدمات الاجتماعية بمركز عفراء واضحة وملموسة ولها أثرها الاجتماعي الهام، متمنيا العمل على توفير سبل الحياة والعيش الرغيد لمواطني وأهالي مركز عفراء وتوفير المساعدات اللازمة للمحتاجين. فيما بين رئيس مجلس إدارة جمعية البر والخدمات الاجتماعية بعفراء، أن هذا المنزل هو المنزل الخيري الثاني الذي أنشأته الجمعية، بعد أن أكملت كافة أعمال التشييد، ووفرت كافة احتياجات تأثيث المنزل.

من جهة أخرى، لا تزال الجمعية مستمرة في توزيع السلة الغذائية الرمضانية لمستفيدي الجمعية، وكذلك يقوم الفريق التطوعي بتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين المسافرين من خلال مشروع تفطير صائم بالشراكة مع جمعية البر والخدمات الاجتماعية بسبت العلاية.