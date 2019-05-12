وبدأت جولات اللجنة في مدينة جازان ومحافظة أبوعريش بعدد من المجمعات والمراكز الطبية الخاصة، وذلك لتطبيق نظام مكافحة التبغ والتعريف بالأنظمة المتعلقة باللجنة، ولم تسجل أي مخالفة أو ملاحظة بحق تلك المنشآت.
وضمن الأنشطة التوعوية قام برنامج مكافحة التدخين بصحة جازان بعمل عدد من اللقاءات التوعوية عن أضرار التدخين يومي الإثنين والثلاثاء الأول والثاني من رمضان بمقر مركز الرعاية الصحية الأولية بالقعارية والعشوة بجازان ولقاء توعوي يوم الأربعاء بمقر نادي الحي الرياضي بعيبان عن (أضرار التبغ وطرق العلاج الحديثة)، ونبذة عن نظام مكافحة التدخين.
كانت هذه تفاصيل خبر مكافحة التبغ تواصل جولاتها بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.