مكافحة التبغ تواصل جولاتها بجازان

تواصل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنطقة جازان جولاتها التفتيشية والرقابية في شهر رمضان على منافذ بيع مشتقات التبغ والمنشآت الصحية الحكومية والخاصة.

وبدأت جولات اللجنة في مدينة جازان ومحافظة أبوعريش بعدد من المجمعات والمراكز الطبية الخاصة، وذلك لتطبيق نظام مكافحة التبغ والتعريف بالأنظمة المتعلقة باللجنة، ولم تسجل أي مخالفة أو ملاحظة بحق تلك المنشآت.

وضمن الأنشطة التوعوية قام برنامج مكافحة التدخين بصحة جازان بعمل عدد من اللقاءات التوعوية عن أضرار التدخين يومي الإثنين والثلاثاء الأول والثاني من رمضان بمقر مركز الرعاية الصحية الأولية بالقعارية والعشوة بجازان ولقاء توعوي يوم الأربعاء بمقر نادي الحي الرياضي بعيبان عن (أضرار التبغ وطرق العلاج الحديثة)، ونبذة عن نظام مكافحة التدخين.