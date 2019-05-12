أغلب حوادث السائقات الارتطام بالمركبات من الخلف

كشفت إحصائية لوزارة العدل أن عدد القضايا المرورية في المحاكم والدوائر بكافة المناطق خلال 8 أشهر من العام الحالي بلغ 12037 قضية، وأن 20% من هذه القضايا تتعلق بسائقات تورطن في حوادث مرورية، أغلبها ارتطام من الخلف بمركبات أخرى، ويشكل هذا النوع من الحوادث 40% من حوادث السائقات.

الدعاوى المرورية

مكة المكرمة 3516

الرياض 3050 قضية

عسير 1025

المنطقة الشرقية 1215

المدينة المنورة 628

كشفت إحصائية عن وزارة العدل أن عدد القضايا المرورية في المحاكم والدوائر بكافة المناطق خلال 8 شهور من العام الجاري بلغ 12037 قضية، وأن 20 % من هذه القضايا تتعلق بسائقات تورطن بحوادث مرورية، أغلبها ارتطام من الخلف بمركبات أخرى.

مرجع قانوني

قال المحامي نواف النباتي لـ«دوت الخليج» إن «القضايا المرورية أصبحت في الوقت الراهن يبت فيها بأسرع من السابق، خاصة في القضايا التي يكون بها أضرار، مثل إتلاف عضو، وحدوث ضرر جسيم لأحد الأطراف، ومع ظهور المحاكم والدوائر المرورية أصبحت هذه القضايا لها مرجع قانوني يبت فيها».

وأضاف أن «أكثر القضايا ورودا للمحاكم والدوائر المرورية قضايا المطالبة بالديات والتعويضات، ففي حالة حدوث وفاة نتجت عن حادث مروري يتم المطالبة بالدية عن طريق هذا النوع من المحاكم».

الارتطام بالمركبات

أوضح المراقب الميداني والمشرف على الحوادث المرورية أحمد الشهري أن «أغلب الحوادث التي ترتكب من قبل السائقات تكون ارتطاما في المركبات الأخرى من الخلف، ويشكل هذا النوع من الحوادث 40 % من حوادث السائقات»، مشيرا إلى أن النساء أكثر التزاما بأنظمة المرور.

وأبان أن «أبرز المخالفات المرورية النسائية تكون إما الوقوف الخاطئ، أو عدم ربط حزام الأمان، لكن فيما يخص حوادث المرور تكون أغلبها الارتطام بالمركبات الأخرى سواء من الخلف، أو بالوقوف المفاجئ، مما يحدث ضررا بمركبتها والآخرين».

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مكة تتصدر الدعاوى المروية

ذكرت إحصائية لوزارة العدل عن الدعاوى المروية التي عرضت على الدوائر والمحاكم المرورية في المناطق خلال 8 شهور من العام الحالي أن «منطقة مكة المكرمة سجلت العدد الأكبر في عدد القضايا بـ 3516 قضية، تلتها منطقة الرياض بـ 3050 قضية، وسجلت منطقة عسير 1025 قضية، ولأول مرة تسجل المنطقة الشرقية نسبة ليست مرتفعة مقارنة بالأشهر الماضية بـ 1215 قضية، وسجلت المدينة المنورة 628 قضية، فمنطقة جازان بـ 550 قضية، فيما سجلت الدائرة المرورية في القصيم 523 قضية، ومنطقة حائل 453 قضية، ومنطقة تبوك 351 قضية، ومنطقة الجوف 257 قضية، ثم حلت منطقة الجوف بـ 257 قضية، تلتها منطقة الحدود الشمالية 204 قضايا، ثم منطقة نجران بـ 156 قضية، وكانت منطقة الباحة الأقل بـ 109 قضايا.

آلية رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المرورية

01 يقوم المتضرر سواء أكان سائقا أو سائقة برفع دعوى عن طريق موقع الوزارة

02 تسجيل الموعد

03 الحضور إلى الجلسة المحددة وتقديم الطلب

تنظر المحاكم والدوائر المروية في

قضايا الديات

الخلاف بين شركات التأمين والأطراف المستفيدة

الخلاف حول قيمة العوض

المطالبة بتعديل المبلغ