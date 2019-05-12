السعودية اليوم / النادي التطوعي بجامعة الحدود الشمالية يوزع وجبات إفطار للصائمين في الطرقات



عرعر 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

وزع النادي التطوعي بعمادة شؤون الطلاب في جامعة الحدود الشمالية اليوم، وجبات إفطار صائم على الصائمين في طرقات مدينة عرعر ضمن البرنامج الرمضاني التاسع التي تنظمه الجامعة بهدف اشراك الطلاب في المجتمع وتنمية التطوع الخيري .

وأوضحت العمادة أنه تم توزيع عدد من الوجبات في أكثر من موقع بمشاركة أعضاء النادي التطوعي الطلابي .

// انتهى //

01:37ت م

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