السعودية اليوم / منتزه الأمير حسام .. واجهة جذب جديدة لزوار وأهالي الباحة

الباحة 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

مثل منتزه الأمير حسام بن سعود بالقيم، أحد المواقع السياحية البارزة في منطقة الباحة، لما يضيفه المنتزه من جمال طبيعي، فضلًا عن الموقع المتميز للمنتزه، الذي يشكل منتجعًا سياحيًا ومقصدًا للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة, حيث تواصل أمانة المنطقة المراحل النهائية لتهيئة المنتزه عبر مشروع متميز، يسعى لاستغلال الإمكانات الطبيعية للموقع، وتوظيفها بما يحقق الراحة والمتعة للزائرين، ويعزز الجمال الطبيعي للموقع المحاذي لمنتزه رغدان.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن منتزه الأمير حسام بن سعود الذي سيتم افتتاحه خلال صيف هذا العام, يتميز بأن موقعه في قلب مدينة الباحة وسيكون رديف لمنتزه رغدان القريب منه، ويضاف إلى مجموعة من المنتزهات والحدائق بالمنطقة, ويميز المنتزه موقعه وإطلالته الجميلة على المدينة من جهة وعلى القطاع التهامي من الجهة الأخرى, مؤكدًا بأنه روعي في التصميم الحفاظ على طبوغرافيا الموقع وتوظيفها في التصميم والتنفيذ وعدم القص والدفن.

ونوه الدكتور السواط بأن المنتزه يقع على مساحة 150 ألف متر مربع, ومسطحات خضراء بمساحة 80 ألف متر مربع, كما يحتوي المنتزه على 36 جلسة, و21 مظلة, و1400 شجرة, و 4 آلاف شجيرة, بالإضافة إلى بحيرة صناعية على مساحة 1200 متر مربع, وبلازا مكونة من مسرح ومدرجات سعتها 1000 فرد.

وأكد أمين منطقة الباحة بأن المنتزه الأمير حسام بن سعود يضم نافورة تفاعلية بمساحة ألف متر مربع, وعدد 3 أكشاك, و12 محلًا تجاريًا, وعربة قطار بسعة 48 فردًا, وممرًا بطول 700 متر طولي, وعدد شلالين بارتفاع عشرة أمتار, ومصلى للرجال والنساء, مناطق لألعاب الأطفال, وعدد 500 موقف سيارة.

وأشار إلى أن أمانة المنطقة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تطوير القطاع السياحي والاستثماري بالمنطقة، وتوفير مساحات ترفيهية للمواطنين والمقيمين بالباحة وزوارها على مدار العام .

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من جهة أخرى وصف أهالي منطقة الباحة المنتزه بأنه تحفة جمالية ستضيف جمالًا وروعة إلى ما هي عليه المنطقة التي تمتلك من المقومات السياحية والطبيعية والاستثمارية ما يؤهلها بأن تكون أبرز المناطق السياحية في المملكة.

ورصد مراسل "وكالة الأنباء السعودية" ما تم إنجازه من المشروع بشكل تقريبي كامل, ومن المتوقع أن يتم افتتاحه في شهر شوال المقبل أمام الزوار والأهالي.

كما رصدت عدسة "واس" جوانب بارزة من المنتزه، حيث بدت الطبيعة الخلابة سمة جميلة للمنتزه.

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