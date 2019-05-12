السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر يقيم حفل إفطار



القاهرة 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي مساء اليوم بالقاهرة، حفل إفطار حضره عدد من أصحاب المعالي الوزراء بجمهورية مصر العربية وسفراء الدول العربية والإسلامية وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وتبادل السفير نقلي مع الحضور التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان، داعيًا الله أن يكون شهر خير على الأمتين العربية والإسلامية.

// انتهى //

23:55ت م

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