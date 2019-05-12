

المدينة المنورة 6 رمضان 1440 الموافق 11 مايو 2019م واس

تواصل وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي ممثلة في إدارة التشغيل والصيانة من خلال وحدة الشاشات الإلكترونية في تقديم كافة الخدمات للزائرين والمصلين في المسجد النبوي من خلال توفير الشاشات الإلكترونية التي تعمل على نشر معلومات إرشادية، وعبارات توعوية وترحيبية للزوار في المسجد النبوي على مدار 24 ساعة.

وأوضح مدير وحدة الشاشات الإلكترونية ماجد مسلم الجهني أن الوحدة تعمل على تشغيل شاشات العرض ونشر المحتوى التوعوي فيها, مبينًا أنه تم تكثيف عدد الشاشات الإلكترونية الإرشادية بجميع اللغات في الوكالة والمسجد النبوي وساحاته والمرافق المحيطة به، وذلك لخدمة جميع زوار المسجد النبوي على أكمل وجه مواكبة لرؤية المملكة 2030 .

وأشار إلى أن عدد الشاشات الإلكترونية في المسجد النبوي تبلغ 142 شاشة ذات دقة عالية منها 40 شاشة داخل المسجد النبوي و29 شاشة في ساحات المسجد النبوي و53 شاشة في مواقف الحرم و20 شاشة في المرافق المحيطة به 20 شاشة وذلك استمرارًا لتطوير منظومة الخدمات والأعمال في المسجد النبوي.

// انتهى //

23:43ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 143 شاشة إلكترونية لنشر المعلومات التوجيهية والعبارات التوعوية والترحيبية لزائري المسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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