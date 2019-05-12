السعودية اليوم / "مصحف المدينة النبوية " يتصدر المرتبة الأولى في التطبيقات المجانية على متجر "أندرويد"



الرياض 06 رمضان 1440 هـ الموافق 11 مايو 2019 م واس

تصدر تطبيق مصحف المدينة النبوية المرتبة الأولى في قائمة التطبيقات المجانية والأكثر تحميلًا على متجر "أندرويد" الشهير, عقب تدشينه من قبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

ويحتوي التطبيق الذي أطلقه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة على خاصية البحث السريع على مستوى اسم السورة، أو الكلمة، أو الرقم، وفيه خاصية الإشارة المرجعية، والقراءة الليلية، ومشاركة صفحات المصحف عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

كما توجد في التطبيق خاصية التذكير بقراءة سورة من السور، ومتابعة الورد اليومي، والأسبوعي، والشهري للتلاوة، وإمكان الانتقال إلى صفحات المصحف على مستوى الصفحة، أو السورة، أو الربع، أو الحزب، أو الجزء، إضافة إلى عدد من الكتب العلمية الصادرة عن المجمع، مع خيار تنزيلها، أو خيار التصفح لها فقط دون تنزيل.

يذكر أن تطبيق مصحف المدينة النبوية يتكون من نسختين عاليتي الدِّقَّة من "مصحف المدينة النبوية" برواية حفص عن عاصم بشكل طولي أو عرضي، ويدعم ثلاث عشرة لغة عالمية، وهي: العربية، والإنجليزية، والأردية، والإندونيسية، والفارسية، والتركية، والفرنسية، والإسبانية، والألمانية، والإيطالية، والسواحلية، والهوسا، واليابانية.

يأتي هذا التطبيق ضمن الجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية في نشر كتاب الله الكريم على مستويين المحلي والعالمي، ومن منطلق رسالة الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة الريادية, وتسعى من خلالها الوزارة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في مواكبة العصر في الإعلام الرقمي.

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23:21ت م

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