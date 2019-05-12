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استخراج جسم معدني بطول 5 سم من فك مصاب في جازان
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
نجح فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى صامطة العام بجازان في استخراج جسم معدني من فك مصاب بطول ٥ سم.
وبحسب مصادر “متابعات الخليج 365“، حضر مصاب إلى قسم الطوارئ وكان يعاني من إصابة عبارة عن استقرار جسم معدني في الذقن بطول 5 سم، حيث تم نقل المصاب مباشرة إلى غرفة العمليات.
وتمكن الفريق الطبي من إجراء عملية سريعة بنجاح، تم من خلالها استخراج القطعة المعدنية جراحيًّا من داخل الذقن من الناحية اليمنى بواسطة فتح جراحي من داخل الغشاء المخاطي للشفاه السفلى.
وتلقى المريض العناية الطبية اللازمة بعد العملية، وحالته مستقرة.
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