فيديو.. لماذا وصف بيان أمن الدولة خلية القطيف بأنها مُشكّلة حديثا

2019-05-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث باسم أمن الدولة، اللواء بسام عطية، كواليس القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر، بعد أن رصدت الجهات المختصة مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجودها في موقع عبارة عن شقة سكنية في حي سنابس ببلدة تاروت بمحافظة القطيف.

وقال اللواء عطية في مداخلة هاتفية على قناة السعودية: إن الخلية خططت لاستهداف مواقع أمنية وحيوية، موضحًا أن المملكة تخطو خطوات متسارعة نحو بناء جديد وإنسان سعودي جديد، وبالتالي أحد أهم قواعد النجاح هي وجود متلازمة الإرهاب.

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وتابع أنه بحسب مخططات الخلية كانت تستهدف المنشآت النفطية ومؤسسات أخرى، موضحًا أن العناصر الهالكة كانت ضمن محركات خارجية إقليمية، وأن استهداف المملكة ليس بالأمر الغريب، وكل قيمة مضافة تواجه تحديات كبيرة؛ أحد أشكالها الأنشطة الإرهابية، ولهذا وصف بيان رئاسة أمن الدولة هذه الخلية بأنها “خلية شُكلت حديثًا” مما يؤكد استمرارية مشروع الاستهداف.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة بأنه نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية تمكنت من القضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر، حيث رصدت الجهات المختصة مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود خلية إرهابية تم تشكيلها حديثًا تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية، وقد تمكنت التحريات وإجراءات الاستدلال من تحديد موقع عبارة عن شقة سكنية في حي (سنابس) ببلدة (تاروت) بمحافظة القطيف، اتخذتها عناصر تلك الخلية وكرًا لهم ومنطلقًا لأنشطتهم الإجرامية، وفي ضوء هذه المعطيات باشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة الموقع في تمام الساعة (00ر10) العاشرة صباحا من يوم السبت 6/ 9/ 1440هـ الموافق 11/ 5/ 2019م وتوجيه النداءات لتلك العناصر لتسليم أنفسهم، إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن؛ الأمر الذي اقتضى التعامل بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين الموجودين في المحيط السكاني للموقع؛ ما أسفر عن مقتل العناصر الإرهابية وعددهم ثمانية أشخاص، فيما لم يصب أي من الساكنين أو المارة بذلك الموقع أو رجال الأمن بأي أذى.

وما تزال الجهات الأمنية المختصة تباشر مهامها في الموقع، وسيتم الإعلان لاحقًا عن المستجدات.