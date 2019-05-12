العواصف تُسقط برجًا للكهرباء في وادي الرمة بالقصيم

2019-05-12

متابعات الخليج 365 - القصيم

أكدت السعودية للكهرباء سقوط برج الدايرة 902- 8802 في وادي الرمة بمنطقة القصيم؛ بسبب العواصف الشديدة، وتم استبداله بمؤقت يوم أمس السبت.

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وقالت الكهرباء: إن الخدمة لكافة المشتركين لم تتأثر، مهيبةً بالمارة توخي الحذر أثناء الرياح الشديدة والعواصف التي تشهدها بعض مناطق المملكة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت أمس أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم)، وسط تأثير للعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.