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الان تتابع “إمارة مكة”: 8 ملايين راكب من وإلى المسجد الحرام في 5 أيام من رمضان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، نقل أكثر من 8 ملايين راكب من وإلى المسجد الحرام منذ 30 شعبان وحتى 5 رمضان عبر النقل الترددي بزيادة 14% عن نفس الفترة العام الماضي.
واستوعبت المواقف على مداخل العاصمة المقدسة أكثر من 300 ألف مركبة بزيادة8% عن العام 1439.
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