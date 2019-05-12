“إمارة مكة”: 8 ملايين راكب من وإلى المسجد الحرام في 5 أيام من رمضان

جدة - عمرو شويل أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، نقل أكثر من 8 ملايين راكب من وإلى المسجد الحرام منذ 30 شعبان وحتى 5 رمضان عبر النقل الترددي بزيادة 14% عن نفس الفترة العام الماضي.

واستوعبت المواقف على مداخل العاصمة المقدسة أكثر من 300 ألف مركبة بزيادة8% عن العام 1439.