الان تتابع “الأرصاد” تحذر أهالي الرياض من طقس الساعات المقبلة: أمطار وأتربة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه جهاز الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا لسكان منطقة الرياض، محذرًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بالرياح المثيرة للأتربة والغبار. ويتضمن التحذير مناطق: “الخرج – الدرعية – الدوادمي – الرياض – القويعية – المجمعة – المزاحمية – شقراء – عفيف”. تبدأ الحالة الساعة: 04:15 م السبت الموافق 06-09-1440، وتنتهي الساعة: 10:00 ص الأحد الموافق 07-09-1440.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “الأرصاد” تحذر أهالي الرياض من طقس الساعات المقبلة: أمطار وأتربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.