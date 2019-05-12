شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان بالأردن يوزع 438 سلة رمضانية على اللاجئين السوريين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) وزع فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن 438 سلة غذائية على اللاجئين السوريين في محافظة المفرق، وعددهم 3625 فرداً بواقع 438 أسرة. وزع فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن 438 سلة غذائية على اللاجئين السوريين في محافظة المفرق، وعددهم 3625 فرداً بواقع 438 أسرة. وتلبي السلال الغذائية الرمضانية المتطلبات الحياتية والضرورية للأسر السورية من الأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات من العدس والبرغل والطحين وخلافه للتخفيف عليهم من معاناة الظروف القاسية التي يمرون بها. الجدير بالذكر أن هذه المساعدات الإغاثية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تأتي ضمن خطط الاستجابة التي يتبناها للتخفيف من معاناة الأشقاء اللاجئين السوريين في مناطق وجودهم.



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