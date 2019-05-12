شكرا لقرائتكم خبر عن بجميع اللغات.. 142 شاشة لإرشاد المصلين والزوار في المسجد النبوي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)تواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة التشغيل والصيانة من خلال وحدة الشاشات الإلكترونية، تقديم كافة الخدمات للزائرين والمصلين من خلال توفير الشاشات الإلكترونية والتي تعمل على نشر معلومات إرشادية وعبارات توعوية وترحيبية للزوار على مدار 24 ساعة.
وذكر مدير وحدة الشاشات الإلكترونية ماجد مسلم الجهني أن الوحدة تعمل على تشغيل شاشات العرض ونشر المحتوى التوعوي فيها، مبيناً أنه تم تكثيف عدد الشاشات الإلكترونية الإرشادية بجميع اللغات في الوكالة والمسجد النبوي وساحاته والمرافق المحيطة به لخدمة جميع الزوار.
وأشار إلى أن عدد الشاشات الإلكترونية في المسجد النبوي 142 شاشة ذات دقة عالية وتأتي استمراراً لتطوير منظومة الخدمات والأعمال.
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