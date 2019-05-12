شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري يتفقد وحدة تشغيل العربات الكهربائية في الحرم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

تفقد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، وحدة تشغيل العربات الكهربائية، مطلعاً على سير العمل، ومستمعاً لشرح مفصل عن طبيعة أعمال الوحدة وعدد العربات الكهربائية. رافق المنصوري خلال الجولة مدير إدارة خدمات التنقل مشاري الشيباني ومدير التشغيل بمشروع العربات الكهربائية المهندس فاضل باجابر.

وأكد المنصوري خلال جولته على التأكد من صيانة العربات الكهربائية وعربات الجولف أولاً بأول وتقديمها للمعتمرين وهي في أتم جاهزية.

يأتي ذلك في إطار سعي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتسهيل على الزوار والمعتمرين من خلال زيادة العربات الكهربائية وعربات الجولف وذلك للتيسير عليهم.