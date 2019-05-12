شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 94% من حصص شركات حجاج الداخل في المسار الإلكتروني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)al-

اعتمدت وزارة الحج والعمرة خلال موسم حج هذا العام 1440هـ طرح ما نسبته 94% من حصص شركات ومؤسسات حجاج الداخل للحجز والتسجيل عليها من قبل المواطنين والمقيمين عبر المسار الإلكتروني، وذلك حسب العدد الذي تقرر الشركة التسجيل عليه.

وسمحت الوزارة للشركات والمؤسسات بتسجيل ما نسبته 6% من الحجاج باختيارها شريطة أن يتم إدخال بيانات الحجاج من خلال برنامج «المخاع»، بما في ذلك هوية الحاج ورقم هاتفه الجوال على أن يتلقى الحاج رسالة تأكيد من بوابة المسار الإلكتروني ثم دخول الحاج على البوابة واستكمال الحجز ودفع القيمة من قبل الحاج نفسه.

من جهة أخرى أكدت الوزارة ضرورة إدخال أعداد الحجاج الذين تستهدف الشركات والمؤسسات التعاقد معهم، على أن لا يقل الحد الأدنى المسموح به لإشغال المخيم بما نسبته 75% بعد حسم مساحة 48م2 وإدخال نوعية وسيلة النقل وإدخال بيانات المباني المستأجرة ومواصفاتها وإدخال رقم الهاتف المخصص للتواصل مع الحجاج.

يذكر أن الوزارة حددت يوم العشرين من شوال القادم موعدا مبدئيا لتسليم مخيمات مشعر منى ميدانيا لكافة الشركات والمؤسسات تمهيدا للبدء في تجهيزها قبل وقت كاف من دخول موسم الحج.