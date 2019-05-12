شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: الأمانة تفضح مرافق بيع الأطعمة والمشروبات الرمضانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

فضحت أمانة الطائف محلات مشهورة، من سلامة الأغذية وطريقة إعدادها، خلال جولة مفاجئة، شملت تفتيش 172 مرفقاً غذائياً، وأسفرت عن ضبط 105 مخالفات للاشتراطات الصحية.

وشملت أعمال الرقابة الميدانية محلات بيع المواد الغذائية والملاحم ومحلات الحلويات والعصائر والخضراوات والفواكه، إذ تعمل وكالة الخدمات والبلديات الفرعية على التغطية الرقابية المكثفة لمنافذ بيع وتداول المأكولات الرمضانية وأسواق ومحلات اللحوم الحمراء والبيضاء والمخابز وحتى مغاسل الملابس وصوالين الحلاقة.

وتدعم الإدارة العامة لصحة البيئة الجهد الرقابي للبلديات الفرعية على مدار الساعة لكشف المخالفات الصحية، مع تنفيذ برنامج توعوي لأهمية الالتزام بتطبيق الاشتراطات التي تكفل صحة المستهلك وجودة الخدمة المقدمة، كما تم خلال الفترة الماضية تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين، وتسليم العمالة المخالفة لجهات الاختصاص.