شكرا لقرائتكم خبر عن 3117743 مخالفا حصيلة الحملات الميدانية المشتركة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت الأربعاء الموافق 26/‏2/‏1439 حتى نهاية الخميس 4/‏9/‏1440 لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة 3117743 مخالفاً، منهم 2428821 مخالفاً لنظام الإقامة، و 481293 مخالفاً لنظام العمل، و 207629 مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 52067 شخصاً، 49% منهم يمنيو الجنسية، و 48% إثيوبيو الجنسية، و 3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 2227 شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

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ثالثاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 3811 شخصاً.

رابعاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1289 مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 1258 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (31) سعودياً.

خامساً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 11860 وافداً مخالفاً، منهم 10196 رجلاً، و 1664 امرأة.

سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 457254 مخالفاً، وإحالة 418944 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 528363 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 781314 مخالفاً.