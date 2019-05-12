تدريب 100 كادر وطني تقني في علم البيانات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت الأكاديمية السعودية الرقمية أمس، أول برامجها لتدريب 100 كادر وطني من خريجي وخريجات التخصصات التقنية والمعلوماتية، ضمن معسكر «علم البيانات»، الذي يضم 14 برنامجا في مجالات مهنية وتقنية مختلفة، تتضمن الاحتمالات والإحصاء، وتعلم الآلة، والنماذج الإحصائية، وتصور البيانات، ولغة البرمجة PYTHON، ولغة البرمجة الإحصائية، إلى جانب عدد من البرامج التي ستعمل على إكساب المشاركين لعدد من المهارات الشخصية، كحل المشكلات، واتخاذ القرارات، والتواصل الفعال.

ويأتي إطلاق المعسكر بهدف تقديم تدريب عملي مكثف في المهارات والكفايات اللازمة لتمكين المتدربين في مجال الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، من قبل نخبة من الخبراء والمختصين الدوليين والمحليين المعتمدين في المجال، وسيجري التدريب من خلال التعامل مع مشاريع وبيانات حقيقية تأهلهم للحصول على شهادات ورخص مهنية معتمدة.

وأكد وكيل وزارة الاتصالات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان، أن فعاليات المعسكر والتي تستمر لمدة 19 أسبوعا ستكون متنوعة ومكثفة منتهية بالتوظيف، وستعمل على تأهيل الكوادر الوطنية تمهيدا لبدء مساراتها الوظيفية في مجال الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، وذلك لسد احتياج سوق العمل في هذا المجال النوعي، وربط المخرجات الأكاديمية من الجامعات مع المهارات المهنية المرتبطة بهذا النوع من التخصص، إلى جانب تمكين المرأة في هذا المجال المهم وتعزيز مهاراتها في علم البيانات.

وأشار إلى أن المعسكر يشكل نقلة نوعية جديدة، من خلال اكتشاف المواهب لدى المشاركين، في مجال علم البيانات، ومن ثم العمل على صقل هذه المواهب، وتنميتها بالأساليب العلمية الحديثة من خلال 25 مستشارا مهنيا و20 مدربا عالميا معتمدا.

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وأضاف أن البرنامج يشكل في مجمله فرصة قيمة، تقدمها الوزارة لأبناء وبنات الوطن، لبناء أجيال سعودية تقنية مبدعة، وقادرة على تلبية متطلبات المستقبل التقني الواعد في المملكة وجهودها البارزة نحو تحقيق التحول الرقمي المنشود واغتنام فرص الثورة الصناعية الرابعة بكل ما تحمله من وعود وآفاق رحبة تمكن وطننا الطموح من اللحاق بركب التنمية المدفوعة بالابتكار والريادة.

مميزات عدة يتضمنها معسكر علم البيانات، أبرزها:

1 مشاريع وبيانات حقيقية في الاتصالات وتقنية المعلومات والمالية

2 النفط والغاز

3 القطاع الحكومي

4 20 أداة للتعامل مع البيانات الضخمة ولغة الآلة