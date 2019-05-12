مخالفات صحية تغلق 81 منشأة غذائية بالسيح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - السيح

أغلقت بلدية الخرج 81 منشأة غذائية في مدينة السيح خلال الأسبوع الأول من رمضان، تضمنت مجموعة من المطاعم والمستودعات ومحلات المواد الغذائية واللحوم، وذلك بسبب مخالفات متعددة للاشتراطات الصحية.

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وشدد رئيس بلدية الخرج المهندس أحمد البكيري على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات.

وأفاد بأنه جرت مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وإتلافها، وتطبيق الغرامات اللازمة بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين بالتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح وضواحيها والمراكز والقرى التابعة لخدمات بلدية الخرج، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.