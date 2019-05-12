سحب 493 عينة من أسواق الجوف للتأكد من صلاحيتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يواصل مختبر سلامة الأغذية بأمانة منطقة الجوف حملاته الرقابية على أسواق اللحوم والخضار والفواكه لأخذ عينات منها، للتأكد من سلامتها وتطبيق الاشتراطات الصحية والحصول على شهادات صحية.
وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس درويش الغامدي أن المختبر نفذ خلال العشرين يوما الماضية 35 جولة جرى خلالها أخذ 493 عينة لفحصها بالمختبر والتأكد من سلامتها وخلوها من الشوائب، وأظهرت النتيجة عدم مطابقة 37 عينة لمعايير السلامة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقها.
وأكد أمين الجوف على أهمية تنفيذ مثل هذه الجولات الرقابية للتأكد من خلو الأسواق من المخالفات حرصا على سلامة الجميع، داعيا جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفة قد يرونها على رقم البلاغات 940 على مدار الساعة.
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