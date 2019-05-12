برنامج ترفيهي لنزلاء التأهيل الشامل بعرعر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ عرعر نظمت عمادة شون الطلاب بجامعة الحدود الشمالية أمس ضمن فعاليات البرنامج الرمضاني التاسع برنامجا ترفيهيا لنزلاء التأهيل الشامل بعرعر بعنوان «فرحتكم فرحتنا». وشملت الفعاليات فقرات ترفيهية وترويحية عدة، منها المرسم وألعاب حركية وترفيهية إلى جانب تقديم الهدايا المقدمة من الجامعة. وأوضحت العمادة أن البرنامج قدم من منطلق الشراكة والمسؤولية المجتمعية لكل شرائح المجتمع بالمنطقة.



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