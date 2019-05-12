آل خليفة ورئيس الاتحاد الياباني يناقشان خطط الآسيوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعرض رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي سلمان آل خليفة مع رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم كوزو تاشيما، خطط المرحلة المقبلة، وذلك خلال استقباله الأخير في مملكة البحرين.

ونوه آل خليفة بالأدوار الحيوية التي يلعبها الاتحاد الياباني لكرة القدم على صعيد النهوض بمسيرة اللعبة في بلاده، مشيدا بالمكانة المتميزة التي تحتلها اليابان على خارطة كرة القدم الآسيوية، وما حققته من إنجازات متواصلة في كثير من الاستحقاقات الكروية.

وتناول اللقاء، الخطط المستقبلية للاتحاد القاري الهادفة إلى تحقيق التطوير المنشود في مسيرة الكرة الآسيوية على جميع المستويات، وبين سلمان آل خليفة أن التعاون والتنسيق المستمرين بين الاتحاد الآسيوي وبقية الاتحادات الوطنية يعد أحد أهم أدوات الوصول إلى التنمية المرجوة في اللعبة على الساحة القارية.