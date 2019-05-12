تسليم فلل "سكني" الجاهزة في 7 مناطق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

يسلم برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان الوحدات السكنية من نوع فلل في عدد من مشاريع وزارة الإسكان المنتشرة في جميع مناطق المملكة، حيث استمر التسليم خلال أبريل الماضي في 23 مشروعا تتوزع في 7 مناطق، إذ تنفذ إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأشار البرنامج في بيان صحفي أمس إلى أنه جرى خلال الشهر الماضي تسليم وحدات سكنية في 6 مشاريع بمنطقة الرياض تشمل إسكان رماح، والدوادمي، والزلفي، وشقراء، والعيينة، والمجمعة، إضافة إلى مواصلة التسليم في مشاريع منطقة مكة المكرمة في القنفذة، ومشاريع الوزارة في المنطقة الشرقية بمحافظة الخبر والمبرز و(إسكان الأحساء 1 والأحساء 2) وإسكان حفر الباطن، كما شمل التسليم 5 مشاريع في منطقة القصيم، هي إسكان رياض الخبراء، والنبهانية، وإسكان عنيزة، وإسكان بريدة، وإسكان البدائع، أما في منطقة جازان فتشمل إسكان بيش، وإسكان صامطة، وإسكان صبيا، وفي منطقة الحدود الشمالية إسكان رفحا وإسكان عرعر، إضافة إلى إسكان حائل في منطقة حائل.

Advertisements

من جهته أكد المتحدث الرسمي للوزارة سيف السويلم استمرار توفير مزيد من الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين، وضخ الوحدات السكنية المتنوعة في السوق بما يتناسب مع رغبات المواطنين واحتياجهم بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين المؤهلين، إضافة إلى الخيارات الأخرى التي يتيحها برنامج «سكني» لمستفيديه، كالبناء الذاتي، والشراء من السوق، والأراضي المجانية.

وشدد على حرص الوزارة ومتابعتها الدورية والدقيقة لمستوى الإنجاز في المشاريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، والتأكد كذلك من جودة التنفيذ وفق المعايير المحلية والمواصفات الدولية المعتمدة، وذلك لتحقيق أحد مستهدفات برنامج «الإسكان»، أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

مشاريع الوحدات السكنية الجاهزة تتوزع في: