رصاص الأمن يدك خلية سنابس الإرهابية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في عملية أمنية استباقية قضت الجهات الأمنية أمس ببلدة تاروت في محافظة القطيف على خلية إرهابية مكونة من 8 عناصر شكلت حديثا لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية.

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وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة في بيانه أنه نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية تمكنت من القضاء على الخلية، حيث رصدت الجهات المختصة مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود خلية إرهابية شكلت حديثا تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية.

ولفت إلى أن التحريات وإجراءات الاستدلال ساهمت في تحديد موقع عبارة عن شقة سكنية في حي سنابس ببلدة تاروت في محافظة القطيف، اتخذتها عناصر تلك الخلية وكرا لهم ومنطلقا لأنشطتهم الإجرامية، وفي ضوء هذه المعطيات باشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية حاصرت بموجبها الموقع صباح السبت 6 / 9 / 1440، الموافق 11 / 5 / 2019 وتوجيه النداءات لتلك العناصر لتسليم أنفسهم إلا أنهم لم يستجيبوا وبادروا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن الأمر الذي اقتضى التعامل بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهم، مما أسفر عن مقتل العناصر الإرهابية، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية المختصة ما زالت تباشر مهامها في الموقع وسيعلن لاحقا عن المستجدات.

تفاصيل العملية الأمنية: